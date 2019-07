Deze robot brengt boodschappen naar je toe

Als een klant boodschappen bestelt, zetten medewerkers van de supermarkt de spullen in het autootje. Daarna rijdt hij met behulp van camera's en sensoren naar de klant toe. Die kunnen dan zelf de spullen eruit halen.

Vanaf vandaag gaat de supermarkt Albert Heijn in Eindhoven boodschappen bezorgen met een robot. Het is een klein, blauw karretje dat helemaal zelf naar klanten toe rijdt.

Er zitten ook nadelen aan de bezorgrobot. Eentje daarvan is de snelheid. Hij kan maar 8 kilometer per uur rijden. Ook is hij nogal duur. Eén autootje kost meer dan 50.000 euro.

Verboden

De robot komt voorlopig nog niet bij jou in de buurt bezorgen. Volgens de wet mag de robot nog niet op wegen en in straten rijden. Hij wordt eerst getest op het terrein van een universiteit.