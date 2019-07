Waarschijnlijk gespot in ons land: de reuzenteek

In Drenthe is zo goed als zeker een hyalomma-teek gezien. Het lijkt een klein beestje, maar toch is deze teek veel groter dan andere teken. Daarom wordt het ook wel de reuzenteek genoemd.

Normaal gesproken komt deze teek vooral voor in Afrika en Azië, maar nu lijkt hij dus ook in Nederland gezien. Een vrouw vond hem op haar paard.

Gevaarlijk

De teek kan net als gewone teken gevaarlijk zijn. Het diertje kan ziektes verspreiden.

Onderzoekers gaan de teek nog goed bekijken. Ze willen 100 procent zeker weten of het hier om een hyalomma-teek gaat. Volgende week kunnen ze daar duidelijkheid over geven.