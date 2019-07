Kermiskinderen moeten na basisschool vaak naar een pleeggezin

Kinderen die hun ouders helpen op de kermis reizen mee van plek naar plek. Omdat de kermis vaak verplaatst, reist er meestal ook een basisschool mee. Maar er is geen reizende middelbare school. Daarom moeten kermiskinderen na de basisschool vaak bij familie of een pleeggezin wonen.

Een rijdende middelbare school zou voor veel kinderen en ouders een goede oplossing zijn, maar dat is bijna niet te doen. Daarvoor zouden heel veel verschillende docenten voor een paar kinderen moeten werken. Voor Josette en Selina is meereizen met de kermis dus echt verleden tijd. In de video vertellen ze er meer over.