Wandelen maar! De Vierdaagse is begonnen

Zo'n 44.000 mensen zijn vanochtend in Nijmegen begonnen met de Vierdaagse. Tijdens de grote wandeltocht lopen de deelnemers vier dagen achter elkaar 30, 40 of 50 kilometer per dag.

Ook kinderen doen mee aan de Vierdaagse. Eén van hen is Xavier van 11. Vanavond zie je zijn verhaal in het Jeugdjournaal.

Vroeg

De eerste groep wandelaars moest vroeg opstaan: zij begonnen al om 4.00 uur vanochtend met lopen. In het filmpje hieronder zie je hoe het startsein wordt gegeven: