5 jaar na MH17: Gita verloor haar moeder bij de vliegramp

17 juli 2014 is een datum die veel mensen niet snel zullen vergeten. Op die dag, bijna vijf jaar geleden, gebeurde vliegramp MH17. Bij die ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie veel Nederlanders.

Voor Gita had de ramp grote gevolgen. Haar moeder zat in het vliegtuig en kwam om het leven. Gita was toen 13 jaar. Ze was aan het winkelen toen ze hoorde dat het vliegtuig was neergestort.