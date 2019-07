Vandaag 5 jaar geleden: de vliegramp met MH17

Op meerdere plekken in Nederland wordt vandaag de vliegramp met de MH17 herdacht. In Vijfhuizen is de grootste herdenking met veel van de nabestaanden van de vliegramp. Premier Rutte is daar ook bij.

Wat is er gebeurd?

Op 17 juli 2014, precies vijf jaar geleden, gebeurde de ramp. Bij de ramp kwamen 298 mensen, onder wie heel veel Nederlanders, om het leven. In deze video hoor je meer over de ramp: