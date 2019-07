Populair: met je vrienden kamperen bij een boer

In Twente is het een nieuwe traditie: samen met je vrienden een paar dagen kamperen bij een boer. Dit jaar zijn er ruim 90 vriendengroepen die het doen.

Best handig, want zo kun je even oefenen, voordat je later zelf op vakantie gaat. En het is natuurlijk gezellig.

Regels

Dit jaar is er voor het eerst een lijst met regels. Zo willen de gemeentes voorkomen dat er geluidsoverlast komt, of dat kinderen stiekem alcohol gaan drinken. Ouders, kinderen en boeren moeten hun handtekening zetten onder de lijst.

Wij gaan vandaag langs bij Pien. Zij staat met 14 vriendinnen op het erf van haar ouders. je ziet het verslag vanavond in het Jeugdjournaal.

Lijkt het jou leuk om met je vrienden te kamperen? Of slaap je liever gewoon thuis? Reageer op onze stelling!