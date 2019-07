Premier Rutte is op bezoek bij Trump

Premier Rutte is vandaag voor de tweede keer in zijn leven op bezoek bij president Trump. In het Witte Huis gaan de leiders praten over buitenlandse politiek en over handel.

Ook twee ministers en belangrijke zakenmensen zijn erbij.

Vlag

Rutte heeft een bijzonder cadeau voor Trump: een oude Amerikaanse vlag. De vlag is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog en het is de bedoeling dat de vlag later in een museum komt te hangen.

Tijdens de vorige ontmoeting in 2018 gebeurde er iets opvallends: Rutte onderbrak toen Trump omdat hij het niet met hem eens was.