Gaat Instagram het aantal likes bij foto's weghalen?

Een verandering op Instagram. In verschillende landen zien mensen bij hun foto's niet meer hoeveel likes ze hebben gekregen, en staat bij video's niet meer hoe vaak het filmpje is bekeken. Het is een nieuwe functie die op dit moment wordt getest.

Instagrammers kunnen via hun eigen pagina nog wel zien hoeveel likes ze zelf hebben, maar anderen zien dit dus niet meer.

Het is nog niet duidelijk of deze verandering ook blijft en of het ook in Nederland gaat gebeuren.