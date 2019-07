Wielrenner botst tegen smartphone bij Tour de France

niccolobonifazio Toulouse, France

I do not agree with what happened in the sprint today, not so much for trajectory changes, but for spectators with telephones. Are images of international networks not enough? do you have to lean in this way? have good legs to sprint and be stopped by this, without words. 😪 Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé dans le sprint aujourd'hui, pas tellement pour les changements de trajectoire, mais pour les spectateurs avec des téléphones. Les images de réseaux internationaux ne suffisent-elles pas? Devez-vous vous pencher de cette façon? avoir de bonnes jambes pour sprinter et être arrêté par cela, sans mots. #tourdefrance #people #spectator