De laatste meters van de Nijmeegse Vierdaagse

Als ze binnen de tijd weer aankomen in Nijmegen hebben ze Vierdaagse officieel uitgelopen. Iedereen die alle vier de dagen uitloopt krijgt een speciale medaille: een vierdaagsekruisje.

Het zit er bijna op: de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag is de vierde en laatste dag dat wandelaars op pad gaan om 30, 40 of 50 kilometer te wandelen.

Eerder deze week keken we mee met Xavier van 11. Hij woont in Canada, maar is speciaal naar Nederland gevlogen voor de Vierdaagse.