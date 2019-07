NikkieTutorials maakt eerste Nederlandstalige video

Nikkie in de video

Nikkie komt uit Nederland, maar in haar video's spreekt ze altijd Engels. Volgens Nikkie vroegen veel fans naar een Nederlandstalige video en daarom besloot ze er eentje op te nemen.

De video is in 12 uur al bijna een miljoen keer bekeken en staat in de trending-lijst van YouTube.

Wat vind jij van de video? Vind je het fijn als er Nederlands gesproken wordt? Reageer op onze stelling!