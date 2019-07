Dit zijn de nieuwe zomerfoto's van de prinsessen

De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane mochten vandaag weer met hun ouders op de foto. Dit jaar gebeurde dat bij hun nieuwe huis, in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.

Verhuisd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen nu bijna een half jaar in Den Haag. Toen ze op een rij gingen staan, was te zien dat Amalia bijna net zo groot is als koning Willem-Alexander.