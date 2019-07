Hoe is het met model Summer?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die dit jaar in het nieuws waren. Vandaag zijn we bij Summer van 10. Ze is model en wordt nu een jaar lang gevolgd door een cameraploeg die een documentaire over haar maakt.

New York

Summer zou eigenlijk al in New York wonen, maar het zoeken van een school en een huis duurt langer dan verwacht. Toch denkt ze dat het helemaal goed gaat komen.