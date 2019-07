Sari van Veenendaal gaat bij Atlético Madrid spelen

Keepster Sari van Veenendaal is blij: ze speelt aankomend seizoen bij Atlético Madrid. Het afgelopen voetbalseizoen zat ze bij de Engelse club Arsenal, maar daar stond ze niet in de basis. Daarom ging ze op zoek naar een nieuwe club.

sarivveenendaal Wanda Metropolitano

My next challenge: defending the goal of Atletico Madrid next season 🇪🇸✍🏼 ¡Hasta pronto en Madrid!