Dwars: Waarom loopt de ondertiteling altijd achter?

Rihanna en Max zijn 12 en ze kunnen allebei niet goed horen. Daarom hebben ze ondertiteling nodig om televisie-programma's te kunnen volgen. Maar daarover zit ze iets dwars. De ondertiteling loopt vaak achter.

Vaak zien ze al nieuwe beelden of zien ze dat mensen praten, maar hoort de ondertiteling nog bij de vorige beelden. Best onhandig! Samen met Bart gaan ze kijken of dat ook anders kan.