Modder, crossen en muziek op de Zwarte Cross

Dit weekend is het tijd voor de Zwarte Cross! Dat is een van de grootste festivals van Nederland. Er zijn veel optredens en muziek maar het hoofdonderdeel is natuurlijk de motorcross.

Het festival is in het plaatsje Lichtenvoorde en trekt dit weekend meer dan 200.000 bezoekers. Ook veel kinderen gaan naar de Zwarte Cross. Lars en Finn gaan bijna ieder jaar en geven een rondleiding over het terrein.