Zweefmolen die half uur stil stond, draait weer

Het zal je maar gebeuren: zit je lekker in de zweefmolen, staat hij opeens stil! Dat gebeurde gisteren op de kermis van Tilburg. Inmiddels doet de attractie het weer en kan iedereen weer rondjes draaien.

De zweefmolen ging waarschijnlijk stilstaan omdat het op dat moment hard regende en waaide. Voor de veiligheid stopt de molen dan met draaien. Na een half uurtje deed de zweefmolen het weer en konden bezoekers weer veilig naar de grond.

Grootste van de BeNeLux

De kermis in Tilburg is de grootste kermis van Nederland, België en Luxemburg. Verslaggever Noortje ging er donderdag al langs. De kermis was toen nog niet open, maar er stonden al wel veel kinderen te kijken naar de opbouw: