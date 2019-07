Kamperen, spelletjes en liefde op buurtcamping

Je kunt op vakantie naar Frankrijk of Italië, maar je kunt nu in veel steden ook naar de camping in je eigen buurt. Op de buurtcamping is van alles te doen en je mag er zelfs blijven slapen.

Kamperen in de buurt heeft veel voordelen. Veel kinderen vinden het leuk dat je mensen kunt ontmoeten uit je eigen buurt. Daardoor kun je ze ook na de vakantie nog zien. Ook is de buurtcamping niet zo duur, waardoor veel mensen ernaartoe kunnen.

Den Haag

In Den Haag was voor de derde keer een buurtcamping open. Daar was veel gezelligheid en zelfs een beetje romantiek. Je ziet het in de video hierboven.