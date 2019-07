Avengers: Endgame is de grootste bioscoop-hit ooit

De superheldenfilm pakte het record af van de film Avatar. Dat is een sciencefiction-film over blauwe wezens uit 2009. Op plek 3 staat de romantische film Titanic, over een ongeluk met een wereldberoemd cruise-schip.

In Avengers: Endgame neemt een groep superhelden onder wie Iron Man, Spider-Man, de Hulk, Thor en Black Widow, het op tegen superschurk Thanos. De film kwam drie maanden geleden in de bioscoop. We maakten daar toen deze video over: