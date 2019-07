Meer dan een miljoen mensen willen naar Formule 1 in Zandvoort

De Formule 1 in Zandvoort moet nog gereden worden, maar nu is al duidelijk dat de race heel populair is. Meer dan een miljoen mensen willen een kaartje.

De miljoen mensen die zich ingeschreven hebben, kunnen niet allemaal naar Max Verstappen kijken. Het evenement duurt drie dagen en er is iedere dag plek voor 105.000 toeschouwers. Dinsdag wordt er geloot en krijgen mensen te horen of ze een kaartje kunnen kopen.

Die kaartjes moeten ze dan wel kunnen betalen. De beste plaatsen kosten 448 euro per stuk. De organisatie onderzoekt of ze een extra tribune kunnen plaatsen, zodat er nog meer mensen naar de race kunnen komen. De Formule 1 in Zandvoort is in mei 2020.