Door de warmte is het te druk in de dierenopvang

Het wordt steeds drukker bij dierenopvangen. Door de warme zomer hebben meer dieren hulp nodig. Er worden nu zoveel dieren binnen gebracht, dat ze de drukte bij de opvangen niet aan kunnen.

Ook bij het vogel-revalidatiecentrum in het Brabantse Zundert is het druk. Dat is een plek waar kleine dieren heen gebracht worden als ze ziek of gewond zijn.

Vrijwillig

In het centrum werken 140 vrijwilligers. Bas van 12 woont er tegenover en helpt een handje mee. Hij ziet ook dat het drukker is dan normaal.