Hoe is het met Anne en Max?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die dit jaar in het nieuws waren. Vandaag zijn we bij Anne en Max. Zij waren vorig jaar in het nieuws omdat ze voor Nederland meededen aan de finale van het Junior Songfestival.

Apart verder

Na het Songfestival hebben Anne en Max nog een nieuw nummer uitgebracht. Time To Party heet het en ze hebben er ook een clip bij opgenomen. Maar ze willen in de toekomst apart doorgaan met zingen.