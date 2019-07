Huisdieren vaker naar luxe opvang tijdens vakantie

In het dierenhotel leven de honden samen in groepen en slapen ze in vrolijk gekleurde hokken. Voor de katten is een compleet ingerichte woonkamer met klassieke muziek, kunst aan de muur en extra veel aandacht.

Zo'n duurdere luxe-opvang wordt steeds populairder, maar volgens de Dierenbescherming is het niet nodig. De organisatie zegt dat het vooral belangrijk is dat de dieren genoeg rust hebben, een schoon verblijf en natuurlijk eten en drinken.

Wat vind jij van zo'n luxe dierenopvang? Een goed idee of overdreven? Reageer op de stelling: