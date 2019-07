Veel afgedankte apparaten blijven thuis liggen

Hebben jullie thuis een oude smartphone, printer of televisie liggen? Steeds meer Nederlanders hebben oude apparaten in huis waar ze niks meer mee doen.

Zonde

Mensen kopen steeds vaker iets nieuws, maar laten hun oude elektronische apparaten liggen in een la of een doos. Dat is zonde vinden recycle-bedrijven. Als mensen hun oude apparaten inleveren kunnen onderdelen opnieuw worden gebruikt.

Goud zoeken

Om te zorgen dat meer mensen hun elektronisch afval gaan recyclen organiseren bedrijven en gemeenten in oktober een speciale week. Tijdens de 'Nationale Recycle Week' willen ze mensen laten zien dat oude spullen nog veel kunnen opleveren.

Eerder zag je in het Jeugdjournaal hoe kinderen van de Octantschool Vlinderboom in Pijnacker op zoek gingen naar kostbare onderdelen zoals goud in oude mobieltjes: