Tropisch warm: bijna overal ver boven de 30 graden

Je hebt het vast al gemerkt: het is hartstikke warm vandaag. Op veel plekken in Nederland is de temperatuur ver boven de 30 graden.

In het hele land zoeken mensen verkoeling, bijvoorbeeld in het zwembad of aan zee. Ook wordt op veel plekken met water gesproeid, zoals op bruggen en op de landingsbaan op Schiphol. Het water zorgt ervoor dat het asfalt niet kapot gaat.

Hitteplan

Om goed met de warmte op de gaan is er een hitteplan. In het filmpje hieronder zie je daar meer over: