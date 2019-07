Fietsen in de hitte? Deze kinderen doen het!

Het is vandaag een snikhete dag, maar toch zijn een hoop kinderen aan het fietsen. Ze doen mee aan Ome Joops Tour, dat is een soort vakantiefietskamp voor kinderen.

Tien dagen lang fietsen de kinderen in groepjes van de ene naar de andere plek in Nederland. Dat is ieder jaar een flinke uitdaging, maar met dit weer is het nóg pittiger. Toch vinden de meeste kinderen het nog steeds leuk.