Meekijken met de videoscheidsrechter op tv en in het stadion

Voetbalfans kunnen voortaan op televisie en in het stadion meekijken met de videoscheidsrechter (VAR). Voetbalbond KNVB hoopt dat er zo meer begrip komt. Veel fans begrijpen de beslissingen van de videoscheidsrechter niet altijd.

Wat doet de VAR?

Videoscheidsrechters kunnen in een herhaling terugkijken wat er op het veld gebeurt. Daarna kunnen ze de scheidsrechters in het veld advies geven. Scheidsrechters mogen zelf bepalen of ze dat advies opvolgen.