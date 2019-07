Record: voor het eerst warmer dan 40 graden in Nederland

Ook vandaag is het een snikhete dag. Bij een weerstation in Gilze-Rijen is een temperatuur van 40,4 graden gemeten. Nooit eerder was het in Nederland zo warm. Uniek Gisteren haalde Nederland ook een nieuw record. Toen werd het 39,3 graden in Eindhoven. Weerman Gerrit noemt deze temperatuur 'uniek voor Nederland'.

Veel mensen zoeken net als gisteren verkoeling in zwembaden of plassen. Let daarbij goed op of het echt veilig is.

Veiligheidsregio ZHZ @VRZHZ

De hitte zorgt ervoor dat men in grote getalen verkoeling opzoekt. Ga echter nooit zomaar #zwemmen in rivieren en kanalen. Dit is levensgevaarlijk! Kijk op https://t.co/3LEorbxcdc voor meer info en zie https://t.co/3rW5HJC7ag voor een overzicht van veilige zwemlocaties.