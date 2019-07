20 kinderen op kampeerboerderij onwel door hitte

Op een kampeerboerderij in Leusden in de provincie Utrecht zijn zo'n twintig kinderen onwel geworden. 'Onwel' betekent dat de kinderen zich niet goed voelen. Zestien kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In de omgeving staan brandweerauto's en ambulances. Ook is er politie aanwezig en is er een traumahelikopter geland. Het gebeurde tijdens een zomerkamp. Volgens de organisatie van het kamp gaat het inmiddels al beter met de kinderen.

Hitte

Volgens iemand die bij de kampeerboerderij werkt, stonden er veel badjes op het terrein en was er een hoop water, maar is het toch misgegaan.