Rico Verhoeven en Bizzey spreken hondenstemmen in

Hiphop artiest Bizzey en kickbokser Rico Verhoeven zijn binnenkort te horen in een nieuwe film. Ze spreken allebei een stem in van een hond in de animatiefilm Trouble.

In de Nederlandse versie van de film heeft de bulldog Norm de stem van Rico. De stem van een straathond is van Bizzey.

Verwend

De film gaat over het verwende hondje Trouble. Hij komt op straat te staan, en ziet dan pas hoe het echte hondenleven is. De comedyfilm is vanaf oktober te zien in de bioscoop.

