Spannende trainingsdag voor de strandwachten van de toekomst

Op veel stranden in Nederland zijn er te weinig strandwachten. Om daar wat aan te doen kregen kinderen op het strand van Zandvoort vandaag een training. Het is de bedoeling dat zij later strandwacht worden.

Tijdens de training leren de kinderen bijvoorbeeld EHBO en reddingszwemmen. Zo weten ze wat ze moeten doen als er een noodsituatie is op het strand.

Eng

De kinderen die meedoen aan de training vinden het best spannend dat ze zulke dingen kunnen meemaken.