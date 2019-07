Oproep: wat wil jij weten van Beitske Visser?

Ze is een van de eerste vrouwelijke autocoureurs van Nederland: Beitske Visser! Op haar 5e verjaardag kreeg ze een kleine kart-auto van haar ouders. In de jaren daarna bleef ze oefenen, en in wedstrijden heeft ze veel andere racers voorbij gereden.

Het enige meisje

In 2010 deed ze als enige meisje mee aan een racewedstrijd. Ze was daar de snelste en won van alle jongens!

In 2012, toen ze 17 jaar was, begon ze met racen in snelle raceauto's. Dit jaar doet ze als enige Nederlandse mee aan de nieuwe Formule W-wedstrijd. Daar mogen alleen vrouwen aan meedoen.

Binnenkort gaan we Beitske interviewen, en jij kan je vragen aan haar stellen. Wat wil jij van haar weten?