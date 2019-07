Heb jij zin in het nieuwe voetbalseizoen?

Het WK voetbal is nog maar net afgelopen en het nieuwe voetbalseizoen begint alweer. Om 18:00 uur spelen Ajax en PSV tegen elkaar om de Johan Cruijff Schaal

De Johan Cruijff Schaal is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Dit keer is het anders, want Ajax won die prijzen allebei. En Ajax kan natuurlijk niet tegen zichzelf spelen. Daarom speelt Ajax tegen de nummer 2 van vorig jaar: PSV.

Zin in?

De afgelopen week waren er ook al een paar wedstrijden voor Europees voetbal en volgende week begint de eredivisie weer. Heb jij al zin in het nieuwe seizoen of hadden de voetballers best wat langer vakantie mogen nemen? Reageer op de stelling: