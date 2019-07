De extreme hitte is voorbij; code oranje opgeheven

Code oranje betekent dat de kans op gevaarlijk of extreem weer groot is. Je moet je dan goed voorbereiden op gevaarlijk weer.

De komende dag geldt nog wel code geel in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Dat is een lichte waarschuwing. Je moet daar nog wel voorzichtig zijn, omdat het mogelijk nog 30 graden wordt.

Nederland had deze week te maken met historische hitte. Het werd voor het eerst warmer dan 40 graden. Eerder maakten we daar deze video over