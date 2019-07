Oeps! We zijn in een grap van StukTV getrapt

In de Check Dit Dan van 21 juni zag je dat een groep bejaarden een record vestigde met de 'oudste menselijke piramide van de wereld'. Maar het bleken niet allemaal bejaarden. We zijn in een grap van StukTV getrapt.

Puberende bejaarden

In de menselijke piramide zaten de mannen van StukTV. In de serie Puberende Bejaarden gaan Thomas, Giel en Stefan verkleed als bejaarden. In de laatste aflevering is te zien dat ze samen met echte bejaarden een stunt uithalen.

Wij dachten dat het echt was en lieten het in het Jeugdjournaal zien. In de video van StukTV lijkt het alsof wij het ook zelf filmen. Dat is niet waar. We kregen de beelden van 'de organisator'.

