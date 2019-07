We hebben de aarde nu al opgemaakt

Het jaar is nog niet voorbij. Toch hebben we vandaag al alle grondstoffen van de aarde verbruikt waar we eigenlijk het hele jaar mee zouden moeten doen. Dat zeggen onderzoekers. Twee planeten Earth Overshoot Day, wordt deze dag genoemd. Dat betekent dat we nu al hebben opgemaakt wat de aarde ons in een jaar kan geven. En dat moment bereiken we elk jaar eerder. Volgens deskundigen gebruiken we nu zoveel voedsel, water en andere grondstoffen, dat we eigenlijk twee planeten nodig zouden hebben.

Hoe zit dat? Elk jaar gebruiken we voedsel, water en allerlei andere grondstoffen om van te leven of spullen van te maken. Die halen we uit de aarde. Maar we moeten zorgen dat we de planeet niet helemaal uitputten. Want de aarde moet ook tijd en ruimte krijgen om alles weer aan te vullen. Als wij bijvoorbeeld vis vangen om te eten, moet er weer nieuwe vis in de oceanen bij kunnen komen. Of als eten van het land halen, moeten de planten daar weer terug kunnen groeien. Ook moeten we genoeg bossen laten groeien. Die reinigen de aarde van onze vervuilende stoffen en helpen tegen opwarming van de aarde.

Onderzoekers waarschuwen dat als we niet snel zuiniger gaan leven, planten en diersoorten zullen verdwijnen. En dat het klimaat dan nog verder zal opwarmen.

WWF_Australia @WWF_Australia

Today is #EarthOvershootDay, which means we've already used up all the natural resources that the Earth renews in a year - and it's only July. 🌏