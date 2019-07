Handtekeningenactie voor hogere FIFA-score Johan Cruijff

FIFA-speler Koen Weijland is een handtekeningenactie gestart. Hij vindt het niet eerlijk dat voetballer Johan Cruijff in FIFA maar een rating heeft van 94. Koen vindt dat Cruijff 98 als rating moet hebben.

Johan Cruijff was een van de bekendste voetballers van Nederland. Hij werd wereldberoemd door zijn snelle aanvallen en techniek. De voetballer overleed in 2016. Over de hele wereld wordt hij gezien als één van de beste voetballers ooit.

Koen vindt een rating van 98 belangrijk, omdat voetballer Pele en Maradona ook zo'n hoge score hebben. Volgens Koen zijn de drie spelers ongeveer even goed en verdient Cruijff daarom ook een rating van 98.

Veel beroemde Nederlanders en oud-voetballers zijn het met Koen eens. Bijvoorbeeld Ronald Koeman en Vivianne Miedema. In deze video zie je Koen en de mensen die zijn actie steunen. Let op, het eerste stukje van het filmpje is in het Engels.