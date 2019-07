Op steeds meer terrassen is roken verboden

Op steeds meer terrassen in Nederland mag niet gerookt worden. In september vorig jaar waren 39 terrassen rookvrij, nu zijn het er 113.

Sommige van die terrassen zijn niet helemaal rookvrij, maar hebben een hoek aangewezen waar nog wel gerookt mag worden.

Rookvrij Nederland

In Nederland heb je duizenden cafés en restaurants met een terras. Dat betekent dat er op de meeste plekken dus nog geen rookverbod is. Toch zijn experts blij. Zij zeggen dat de rookvrije terrassen een goede stap zijn naar een rookvrij Nederland.

Eerder maakten we deze reportage in Renesse. Daar is het eerste rookvrije strand van Nederland: