Janessa (9) en Ditte (10) vinden mensenbotten

Janessa en Ditte speelden samen buiten toen ze iets raars vonden. Een mensenbot! Ze wisten allebei niet wat ze in hun handen hadden, totdat de moeder van Ditte het zag.

De moeder van Janessa zag gelijk dat het om een ruggenwervel ging. Dat is een bot in de rug. Ze besloot de politie te bellen. Agenten vroegen de meiden om de vindplek te laten zien.

De wervels schijnen meer dan honderd jaar oud te zijn. Dat betekent dat de politie niet verder gaat onderzoeken. De meiden mogen niet meer op de plek spelen. Dat is maar goed ook, want ze waren best geschrokken van hun vondst.