Dierenambulance druk met gedumpte schildpadden

De dierenambulance is de afgelopen weken erg druk met gedumpte schildpadden. Door de hitte vallen beken en meertjes droog en gaan de dieren op zoek naar nieuw water. Vaak worden ze tijdens die tocht gevonden.

Mishandeling

Schildpadden komen eigenlijk helemaal niet voor in Nederland. Alle schildpadden in onze natuur zijn ooit gekocht als huisdier en gedumpt. Maar dat is hartstikke verboden.

De dieren kunnen niet goed leven in ons klimaat en krijgen daardoor last van gezondheidsproblemen. Ze dumpen in de natuur wordt daarom gezien als dierenmishandeling.