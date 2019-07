'Te gespierde' kampioen gaat niet naar WK atletiek

Hardloopster Caster Semenya doet dit jaar definitief niet mee met het wereldkampioenschap atletiek. Om mee te mogen doen, moet ze van de atletiekbond medicijnen slikken om minder gespierd te zijn. Maar daar is ze het niet mee eens.

Huh?

Semenya heeft drie keer meer testosteron in haar bloed dan andere vrouwen. Testosteron is een stofje dat zowel bij mannen als vrouwen in hun bloed zit. Mannen hebben er meer van en dat zorgt voor bijvoorbeeld een zware stem en baardgroei. Ook zorgt het voor sterke spieren en meer kracht. Semenya heeft dus meer spieren en kracht dan haar tegenstanders.