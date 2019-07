Een nieuwtje over onszelf: verslaggever Malou Petter is vanaf eind augustus te zien bij het NOS Journaal. Ze gaat er live verslag doen en reportages maken.

Tijd voor een 'grote-mensen-foto', want het komende half jaar ben ik even geen verslaggever voor het @nosjeugdjournaal, maar voor het @nos journaal. Heel anders, en toch een beetje hetzelfde. Zie je dus in het 8uur-journaal.

Gelukkig voor ons is ze niet helemaal weg, over een half jaar is ze weer te zien in het NOS Jeugdjournaal.