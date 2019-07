Groot voetbaltoernooi voor mensen met een beperking

In Barendrecht kwamen vandaag meer dan 400 G-voetballers samen. Dat zijn voetballers met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ze deden mee aan een groot toernooi. De spelers kregen tenues van professionele voetbalclubs en een profcoach.

Het is de bedoeling dat in de komende jaren alle profclubs in Nederland een G-voetbalteam krijgen. Sommige clubs hebben dat al, zoals Ajax en FC Groningen.

Bijzondere Eredivisie

Komend voetbalseizoen is er sowieso meer aandacht voor G-voetbal. Er komt een Bijzondere Eredivisie. Dat is een eredivisie voor G-voetbalteams van profclubs. De bedenkers van de Bijzondere Eredivisie willen laten zien dat ieder kind moet kunnen sporten voor een profclub.