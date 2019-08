Grote opruimactie op het strand begint

Vandaag begint de grote opruimactie Beach Cleanup Tour. Twee weken lang maken vrijwilligers bijna het hele Nederlandse strand schoon. Aan de actie doen ook veel kinderen mee.

Dieren

Op het strand liggen veel flesjes, verpakkingen en sigarettenpeuken. Dat is niet alleen vies, maar ook gevaarlijk voor de dieren. Die denken dat het eten is en kunnen stikken in de plastic troep.

Dit jaar gaven heel veel mensen zich al erg vroeg op voor de actie, het is erg populair. Maar wat vind jij: is het wel leuk om afval van een ander op te ruimen? Reageer op de stelling: