Deze kinderen wonen samen in een gezinshuis

Kinderen die niet thuis bij hun eigen ouders kunnen blijven wonen, komen steeds vaker terecht in een gezinshuis. Dat is een huis waar ze geholpen worden met de problemen die ze hebben. Het is een gewoon huis, waar ze ook een eigen kamer hebben.

Problemen

De meeste kinderen hebben ook gewoon contact met hun eigen ouders, maar kunnen door problemen niet bij hen wonen.