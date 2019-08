Nieuwe wet: kleding die gezicht bedekt is voortaan verboden

Vanaf vandaag is het verboden om in scholen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer iets te dragen dat het hele gezicht bedekt. Je kunt denken aan motorhelmen en bivakmutsen, maar ook aan kleding die sommige gelovige mensen dragen, bijvoorbeeld een boerka of nikab.

Als je toch iets draagt wat het hele gezicht bedekt, kun je een boete krijgen van 150 euro.

Geert Wilders

De wet is veertien jaar geleden bedacht door politicus Geert Wilders. Hij vond dat vrouwen met een boerka of nikab zich niet genoeg aanpasten aan hoe het in Nederland gaat.