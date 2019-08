Rapper Donnie presenteert het weer in de studio van de NOS

Vier dagen geleden plaatste Donnie deze video op Instagram. Daarin hoor je dat hij zingt over een paraplu en dat het 'snikkelheet' was:

Rappie Donnie ken je misschien wel van zijn hit Snelle Planga. Maar wist je dat hij ook heel erg van het weer houdt? Daarom mocht hij vandaag het weer presenteren in de studio van de NOS!

Yo NOS laat me 1x t weerbericht doen dan. Hier m’n intro. Soms 🌂 soms 🧥 😂😂😂😂😂😂😂 #troopalinkinbio

Bij de video vraagt Donnie of hij een keer het weerbericht mag presenteren. En vandaag was het dan zover: hij kreeg les van weerman Peter! Hoe dat precies ging zie je in de video bovenaan.