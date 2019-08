Steeds meer kinderen krijgen bijles

Steeds meer basisschoolkinderen krijgen in de zomer bijles. Dat zijn extra lessen om beter te worden in bijvoorbeeld taal of rekenen. Vooral kinderen in de grote steden volgende de extra lessen.

Volle klassen

Eén van de redenen dat bijlessen steeds populairder worden, zijn volle klassen. Volgens veel ouders zijn de klassen op school te vol. Kinderen zouden daardoor te weinig aandacht krijgen van hun leraar. Bijlesklassen zijn veel minder vol.

Een andere reden is dat veel scholen last hebben van het lerarentekort. Daardoor kan er niet altijd goed les worden gegeven.

Groot verschil

Toch maakt een grote onderwijsorganisatie zich zorgen over al die bijlessen. Want op deze manier krijgen niet alle leerlingen hetzelfde onderwijs. Daardoor kan er groot verschil ontstaan tussen de kinderen. En dat is volgens de organisatie niet goed.