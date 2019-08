Een ballenbak is meestal alleen voor kinderen, maar sommige volwassenen zouden er stiekem ook wel eens in willen duiken. Voor hen is er goed nieuws, want volgende maand kan het in de IKEA in Groningen.

Glijbaan

De IKEA in Groningen is aan het verbouwen. Volwassen hadden de winkel op sociale media gevraagd of ze bij de verbouwing ook meteen een extra grote ballenbak wilden maken.

Dat vond het bedrijf best een leuk idee. Daarom zetten ze bij de opening een ballenbak speciaal voor volwassenen neer. En er komt ook nog eens een extra hoge glijbaan bij.

Helaas voor de volwassenen blijft de bak maar een week staan, daarna wordt die weer opgeruimd.